花蓮停電一片黑 民眾熱翻戶外搭帳用餐

花蓮市區入夜後一片漆黑，民眾摸黑倒垃圾。（許家寧翻攝）

花蓮地區分區停電，民眾熱到受不了，把小孩子帶到戶外搭帳用餐。（張祈翻攝）

受到全台大跳電影響，造成花蓮地區的台灣水泥、亞洲水泥跟台肥廠在下午4時51分停電約半小時，花蓮各地則在晚間6時過後開始陸續分區停電，每個時段影響戶數約2萬5000戶，民眾汗流浹背摸黑煮飯，抗議電話打爆台電花蓮營運處。

花蓮市區入夜後一片漆黑，路上的燈光一度只能依賴汽車車燈照明，民眾摸黑倒垃圾，吉安鄉則有服飾店乾脆提早關門，由於熱到受不了，還有民眾乾脆把小孩子帶到戶外搭帳用餐，比較涼快。

亞泥花蓮廠指出，下午4時54分停電後，大約12分鐘後回覆電力，此次停電由於廠內裝置有廢熱回收發電，可自行供應全廠約三成電力，維持重要設備，場內包括旋轉窯及收塵機運轉，對工廠運作影響輕微。

花蓮台電營運處長蘇建財表示，因為大潭電廠跳電，恢復供電必須按步就班，無法一下到位，花蓮地區北從秀林鄉，南至富里鄉晚間6時起採緊急分區輪流停電，請民眾預先將家中電源關閉，避免引起電器損壞。

第一輪自下午6時到6時50分，造成2萬5813戶停電，第二輪6時50分到7時40分停電戶數則另有2萬6069戶受影響，目前第三輪緊急分區停電區為A組，時間自8時到8時50分，計24013戶，民眾可查詢電費單。

(中時)