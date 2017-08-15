周玉蔻放話：經長、台電、中油董座午夜前都應辭！
近來台灣用電量吃緊，沒想到今(15日)下午竟無預警爆出全台大跳電，包括中央氣象局、各地消防局、警局等重要機關都傳出停電災情，對此，資深媒體人周玉蔻在臉書放話說今晚午夜前，「經濟部長、中油董事長、台電董事長都應該提出辭呈！」而經濟部長李世光已口頭請辭獲准。
今下午近5時全台陸續傳出停電災情，共約668萬戶受影響，台電已啟動輪流分區限電機制。對此，主持人鄭弘儀在臉書預言，除了蔡英文政府的非核家園政策之後將受到檢討外，「台電董事長和經濟部長明天可能要捲舖蓋走人」，而周玉蔻也在臉書開腔要求經長、台電董座、中油董座都該在今午夜前辭退。
除了上述三位長官應求去外，周玉蔻更要求：「行政院長向人民道歉！」，對此，網友也同意表示：「顯然是電力不夠。硬拗為人為疏失，太離譜了」、「內閣該改組了，執政爛到可以」、「辭職就沒事了嗎，還要追究造成的損失及傷害責任」。
(中時電子報)
關鍵字：周玉蔻
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