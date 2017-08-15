大跳電 高雄市二級開設應變 分區輪流停電
大跳電，高雄市10多個行政區停電並採分區供電應，市長陳菊緊急下令高雄市災害應變中心已二級開設應變。
陳菊下令警察、交通局協助交通維持，工務局協助路燈復電狀，民政局聯繫各區公所掌握區內停電狀況及相關需協助事項彙整。
社會局及衛生局則針對醫療機構安養照護機構之供電，進行掌握及了解。消防局協助電梯受困民眾等救援事項進行援助。
立委及議員也紛紛透過LINE發佈相關訊息，立委趙天麟發佈台電通知20：00緊急分區輪流停電，第三輪50分鐘。
停電區約是鳳山，鳥松，小港，前鎮，大寮，苓雅，三民、鼓山、左營、鹽埕、新興、前鎮、梓官、橋頭等區。共約25萬4千戶。
(中時)
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