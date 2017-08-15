全台大停電 高雄永安工業區石化業傳損失慘重
全台大停電，高市旗山區今天晚間6時51分傳出中學路停電，一家餐廳的顧客吃飯吃到一半，燈光全暗，只好摸黑吃飯，有人拿出手機幫打燈引光源，苦中作樂的這一幕，讓不少人看了會心一笑。
高市永安區維新里北側從下午4時55分停電，其中以養殖石斑魚的魚塭影響最大，2/3面積都停電，養殖戶陸續啟用備電，停電大約50分鐘後，於下午5時45分恢復電力，幸未傳出損失。
至於永安工業區直至傍晚6時才復電，停電1個多小時，最近剛有一家上市公司國精化學進駐，讓工業區服務中心很緊張，主任黃滿清表示，下午4時50停電的時候，馬上展開清查，由於周邊道路正在進行地下電纜埋設工程，起初以為不小心挖斷電線，結果跟工程無關，到處查不到，後來才知是台電大潭發電廠跳電，抱怨「台電不主動通知」，永安變成全台最後一個復電的工業區。
初步了解，以石化業損失最慘重，因石化原料是液態，製程中停電，原料固化就會打入次級品，廠商哀鴻遍野，抱怨連連，由於石化業產線斷電系統複雜，擔心開車會有問題，目前都還在暖車中，廠商坦言「剉咧等」。
(中時)
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