看上海地鐵 紐時：青出於藍

在許多大陸官員眼中，美國紐約的公共交通網路一向是世界典範，但《紐約時報》網站14日一篇文章指出，紐約地鐵常延誤，反而是上海地鐵的正點率高達99.8%。上海地鐵經驗雖來自於紐約，但上海已「青出於藍」。

《紐約時報》網站14日刊登題為，〈借鑑紐約經驗，上海地鐵青出於藍〉的報導稱，紐約地鐵賓州站老化的軌道，在經歷多次脫軌事件後正在重建，整個地鐵系統目前在緊急狀態下運行。而世界另一端的中國大陸，正加速修建新的地鐵系統，上海市今年修建3條新的地鐵線，而且地鐵車班幾乎總是準點。

報導指出，紐約地鐵長期延誤，一是因為機械故障，二是因為軌道上的垃圾，或有人從站台上跌落，於是紐約開始對軌道垃圾進行密集清理，以減少火災頻率。目前只有兩條路線能每2分鐘發一趟車，其他線路就慢得多。紐約的信號和切換設備大多都是在二戰前安裝。

相較之下，上海地鐵不僅車次頻率高，而且很可靠。據說，上海地鐵的正點率高達99.8%。很少有人或垃圾掉入軌道，且厚實、透明的強化玻璃牆將站台與軌道分開，滑動門僅在車廂到站時開啟。在最繁忙的路線，車輛每2分鐘一趟，其他路線也幾乎達到這個水準。

儘管紐約地準點率變低，但仍有它的優勢。紐約的472個地鐵站全部24小時營運，但包括上海在內大陸各城市地鐵每天晚上停駛。「紐約地鐵系統除了區域隧道外，還修建快速隧道，車廂可以在夜間輪流通過區域隧道和快速隧道，維修工作可以在未使用的隧道裡進行。」上海地鐵負責系統運行和管理中心的副總裁邵偉中表示，上海地鐵系統和世界各地多數系統一樣，沒有分開的區域隧道和快速隧道，所以整個系統每天晚上必須停運維修。

邵偉中表示，上海計畫2020年開放的14號線，是最新、技術最先進的線路，將在部分路段設立並行軌道，以方便維修。但是否延長營運時間仍未定案。

(旺報)