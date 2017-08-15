臺灣競爭力論壇歡慶10週年

臺灣競爭力論壇今天舉辦成立10週年慶。特別舉辦了2017年臺灣競爭力高峰會。理事長龐建國指出，臺灣要提升競爭力，突破當前悶經濟的困境，必須正視大潮流趨勢，也就是大陸已經成為世界經濟增長的領頭羊，未來對世界經濟成長的貢獻比例會達到35%，大陸和臺灣語言文化相通，這才是臺灣值得引進的活水源頭。

應邀出席發表演講的中國文化大學社會科學院院長趙建民也指出，他從政治學者的角度觀察，臺灣全球競爭力其實一直排名前列，但沒有轉化成經濟成長，原因就在於政治。他歸納世界的政府大約可以分成兩種類型。一種是經濟成長型，另一種是強調正義型。他認為現在海峽兩岸逆轉，北京反而強調經濟成長，臺灣陷於追求<正義>。這是當前最大的問題。他的一些針砭時政的發言，引起了到場來賓的會心一笑。

臺灣競爭力論壇今天舉辦的論壇共分三個主題，分別是再造經濟力，創新驅動力，提升軟實力。邀請了前海基會董事長林中森，臺灣商業聯合總會理事長張平沼，文大教授趙建民，臺北市商業會理事長王應傑和臺北醫學大學朱雲鵬，實踐大學教授沈中華和皇家醫療護理長照連鎖機構董事長黃明發等人參加臺灣競爭力論壇10週年盛會並發表演講。

競爭力論壇執行長謝明輝指出，高峰會是臺灣經濟發展最重要的品牌論壇之一，今年適逢臺灣競爭力論壇成立滿十週年的日子。回顧十年前阿扁執政，藍綠惡鬥，共有五十位臺灣重量級學者跳出來成立臺灣競爭力論壇，核心宗旨便是立足臺灣，跨越兩岸，放眼全球，提振臺灣競爭力。今後論壇還將為提升臺灣競爭力打拼。

(中時)