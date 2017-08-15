興建地鐵速度 陸全球第一

當6台隧道挖掘機在紐約市地鐵施工的同時，半個地球外的上海市，光是一條開挖中的路線，就有60台隧道挖掘機在施工。上海地鐵公司副總工程師周希聖表示，西方國家5到10年的地鐵工程，在大陸只要1到2年就完工。

大陸地鐵和很多西方城市地鐵最主要的區別就是在「建設速度。」據比利時布魯塞爾的國際公共交通協會（International Association of Public Transport）稱，大陸在過去2年裡每年建成的地鐵路線，比世界其他國家的總和還要多。

紐約開挖隧道必須穿過堅硬的岩石，上海面臨的挑戰則是要打通數百萬年來流過長江三角州的固化淤泥，雖然地質較軟，但造成另一個危險，就是紐約堅硬的岩床不太擔心崩塌，上海則有這種施工上的危險，還包括漏水。

除了大量重機械和技術的支持，大陸的人工費用低也是加快大陸地鐵興建腳步的重要原因。在大陸，一名重型設備操作員每月約可賺1000美元，遠低於紐約的隧道工人。

另一個讓大陸加緊興建地鐵的原因是快速爆增的城市人口。就以上海和紐約來相比，儘管上海地鐵的車站數量比紐約少4分之1，但運輸人數是紐約的近2倍，城市總人口更是紐約的3倍，也造成上海地鐵需要在有限的路線載運更多的旅客，面臨更大挑戰。

(旺報)