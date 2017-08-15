台中郵局電腦當機 民眾大排長龍

全台大停電，台中一處郵局受停電影響，造成大排長龍。（黃國峰攝）

台中一處郵局受停電影響，電腦都跳掉，發電機緊急供電，裡面恢復光明，外面還是黑漆漆。（黃國峰攝）

全台大停電，台中一處郵局受停電影響，電腦都跳掉，郵局啟動發電機緊急供電，恢復光明，但也已經造成民眾大排長龍。

(中時)