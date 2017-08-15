桃園市26萬戶停電 晚間陸續供電
桃園大潭電廠15日下午4時51分，6部機組跳脫185條饋線，因供電容量減少約400萬瓩，電力系統頻率瞬間降低，因而自動啟動低頻電驛的安全保護措施，造成全台多處停電，桃園市停電用戶約為26萬戶左右，涵蓋桃園、中壢、龍潭、觀音、楊梅、蘆竹、新屋、八德等8個行政區，自17時開始啟動分區輪流停電，每輪約50分鐘，晚間7時檢修完畢，陸續輪流啟動機組。
市府在18點30分成立災害應變中心二級開設，鮮少停電的市府大樓也遭殃，全市至少約有75處路口號誌無法正常運作，多集中於中壢區與桃園區，後續電力恢復後，會檢修所有號誌異常情況，交警及義交在桃園區春日路、大興西路、經國路等主要幹道及各大重要路口號誌失靈，緊急進行交通疏導。
公車、機捷正常行駛，7處YouBike租賃站因為停電影響停用，市府與YouBike協調，如有因停電無法還車，只要將YouBike放置在租賃站周圍，後續將由YouBike註記消除，確保市民權益。
至於百貨與商家叫苦連天，正逢晚餐下班人潮，因為停電無法營業，所幸電力7點半後陸續恢復。
(中時)
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