美5州提高購菸門檻至21歲
為對抗青少年吸菸歪風，美國現有5州將法定購菸年齡提高至21歲，以減少青少年接觸菸品的機會。
繼加州、夏威夷州、新澤西州、緬因州購菸年齡調高到21歲，俄勒岡州本月也宣佈跟進。違反規定將菸草製品（包括香菸或電子菸）販售給21歲以下的商家，將被處50到1000美元（約台幣1.5至3萬）罰款。
美國「21菸法」（Tobacco 21）倡議組織持續推動各州調高購菸年齡門檻，以減少抽菸人口，甚至達到全面戒菸的目標。最新調查結果發現，90％的吸菸族早在20歲前即開始抽菸，因此倡議組織及醫學界相信，提高購菸門檻可有效減少抽菸人口。
紐約市是美國最先調高購菸年齡門檻的城市。前市長彭博早在2014年5月就將購菸年齡從18歲調高到21歲，他還規定每包香菸的價格不得低於為10.5美元（約台幣318元）。現任市長白思豪更主張將香菸最低價格再度調漲至13美元（約合新台幣394元），屆時紐約市的菸價將成為全美最貴。
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(中時)
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