批安倍外交政策 河野洋平：對日本國民而言實在不幸

日本政府發表《河野談話》時的內閣官房長官、前自民黨黨魁、前外相河野洋平7月下旬接受《神奈川新聞》專訪時，嚴厲批判安倍政府的政權營運和外交政策，他強調，「政治是不要戰爭，(安倍政府)卻在做相反的事」。河野洋平也是現任日本外相河野太郎的父親。

河野1993年在內閣官房長官任內，發表了承認2戰期間日軍強徵慰安婦的道歉談話《河野談話》，是知名的鴿派政治家，他在2009年從政壇引退後，仍強烈主張應重視亞洲外交。

河野受訪時表示，「戰爭不能解決問題，只能靠外交或政府開發援助基金(ODA)等經濟手段來解決。」、「我想日本國民是希望與中、韓改善關係的，若有會攻擊我國的國家，就應該跟那些國家建立好關係，讓他們不會來攻擊。」

針對安倍政府修改安保法，允許自衛隊行使集體自衛權，提倡修憲等追隨美國的作法，河野表示，「日本自己主動鬆開可以拒絕美國軍事要求的日本憲法第9條之門栓。美國是個相當好戰的國家，川普總統看起來也非和平主義者，日本會被帶往何處呢？」語中透露出危機感。

針對北韓的問題，河野認為應該尋求中國的協助，他表示，「如果和美國一樣只靠制裁，危機是不會減少的。北韓綁架日人問題也應該以外交為主來解決，即使現在無法馬上解決，與北韓建交或許可以找到解決之道。」

他還批評安倍政府是「不挨近國民，一意孤行的政權，4年、5年來一直在做著背離國民的希望與期待的政治，對日本國民而言實在是不幸。」

安倍8月3日內閣改組時，甫任命河野洋平的兒子河野太郎為外務大臣。報導指出，他的這番話，也可說是對兒子的一番忠告。

(中時)