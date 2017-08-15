《血觀音》、《幸福路上》榮膺2017台北金馬影展開、閉幕片
2017台北金馬影展於11月3日至23日展開，執委會今天（8月15日）公布開幕片為《血觀音》，閉幕片為動畫長片《幸福路上》。影展預計10月22日開始售票，未來將陸續公布片單。
《血觀音》是曾以《囧男孩》、《女朋友。男朋友》獲金馬提名的導演楊雅喆新件，邀請香港金像獎影后惠英紅、入圍上屆金馬影后的吳可熙與潛力新星文淇主演。劇情描述一家3代女人靠著高超手腕與柔軟身段，在複雜的政商關係中生存取利，卻因一樁滅門血案而讓彼此的愛恨情仇浮上檯面。
惠英紅在片中展現長袖善舞的超級演技，吳可熙則有突破性的情慾演出，年僅14歲的天才童星文淇也有搶眼表現，楊雅喆透過她們挖掘政治秘辛、家族恩怨與性愛禁忌，絕對令人大呼過癮。
動畫長片《幸福路上》是新導演宋欣穎獲得2013金馬創投百萬首獎的作品，花了4年製作，邀金馬影后桂綸鎂、金馬獎最佳男女配陳博正（阿西）和廖慧珍、名導演魏德聖等人配音，描述女主角小琪一路努力求學、赴美工作，卻在看似幸福的生活裡感到迷失，而重返「幸福路」上的故居，除了憶起童年往事，也讓她重新省視人生與家的意義。
宋欣穎表示：「《幸福路上》是個極為艱難，但一定要完成的計畫。因為她不僅是我寫給台灣的情書，更是個讓台灣人笑著流淚、雅俗共賞的故事。能在家鄉最重要的金馬影展擔任閉幕片，我深感榮幸又感動。」
(旺報)
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