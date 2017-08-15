大新竹5萬多戶停電 分區供電急搶修

全台無預警大停電，新竹市連百貨公司都受影響。（徐養齡翻攝）

全台大停電15日造成大新竹地區多達5萬5898戶停電，影響層面包含住宅和商業、工業用電，另在新竹市造成19件電梯受困案，救出33人，所幸未傳出傷亡事件，竹科則未受停電影響。

台電表示，新竹市約有2萬3999戶停電，主因為桃園大潭變電所無預警跳電，導致香山區主變壓所及公園2號主變壓所跳電，台電晚間臨時進行分區停電的應急方式，每50分鐘後復電。

此外，竹市共有11處路段交通號誌無法正常運作，又正值下班尖峰時段，警方疲於奔命指揮交通，幸好車流量仍算順暢。

竹科園區雖未受此波停電影響，但竹南園區從晚上6點起，低壓部分實施分區輪流停電措施，竹南園區有部分廠區受影響。

(中時)