北韓不打關島 市場風險胃口開了
日前預告月中時將朝關島發射4枚飛彈的北韓領導人金正恩周二決定暫時不打關島，讓瀕臨戰爭邊緣的美朝衝突緊張情勢大為降溫，全球股市受此激勵全面反彈，日圓與黃金等避險資產則雙雙重挫。
亞股以日股表現最為強勢，日經指數收盤大漲1.1％，一舉收復周一重挫1％的失土，但在香港與新加坡股市收低下，明晟(MSCI)亞太地區股市指數(不含日本)尾盤漲幅縮小至約0.1％。歐洲股市連續第2天反彈，其中以英國、德國國與法國等主要股市漲幅較大，3大指標股市早盤漲幅都在0.3％以上。
緊張情勢降溫，避險資產行情跟著回檔，金價跌破1,280美元，來到1,279.10美元，大跌0.9％。日圓同步走貶並貶破110大關，來到110.32日圓兌1美元，貶幅達0.6％。
(工商)
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