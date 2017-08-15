無法告知停電區域 侯友宜不滿批台電
桃園大潭電廠6部發電機組下午跳電，造成全台大停電，新北市災害應變中心今（15日）下午近6時緊急二級開設，台電卻無法清楚告知下一階段何處要停電，副市長侯友宜致電台電總經理鍾炳利，不滿地告知對方說，「我要求有太過份嗎？哪一區要輪流供電都不知道！」
侯友宜向鍾炳利說，「應變中心開1個多小時，卻不能知道下一階段那一區要停電，一直等、一直等，無法清楚知道答案，所有區長都在待命，不要造成傷亡後，算台電的帳也不好。」
侯友宜說，應變中心、所有區公所都在等待你（台電）回覆，下一階段哪一區要停電，要發動當地區公所告知民眾注意，讓民眾提早預防，「我要求有太過份嗎？」下一個區幾點到幾點要停電，提早透過電視跑馬、廣播、Line群組告知，直接就停電要市府如何做事情。
侯友宜繼續說，要停哪一區要告知市府，台電又無法告知哪一區要停電，臨時停電，電梯搶救已經達137件，若無法告知哪一區要停電，指揮中心就等著電梯救援、民生損害，所有市民都在等答案，你都不知道，要市民怎麼辦？告訴市民分區輪流供電，停電可以接受，但是台電必須明確告知分區輪流供電在哪？
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。