無法告知停電區域　侯友宜不滿批台電

新北市副市長侯友宜致電台電總經理鍾炳利，不滿地告知對方說，「我要求有太過份嗎？哪一區要輪流供電都不知道！」（葉書宏翻攝）

全台大停電，新北市災害應變中心緊急二級開設，台電卻無法清楚告知下一階段何處要停電，副市長侯友宜不滿。（葉書宏攝）

桃園大潭電廠6部發電機組下午跳電，造成全台大停電，新北市災害應變中心今（15日）下午近6時緊急二級開設，台電卻無法清楚告知下一階段何處要停電，副市長侯友宜致電台電總經理鍾炳利，不滿地告知對方說，「我要求有太過份嗎？哪一區要輪流供電都不知道！」

侯友宜向鍾炳利說，「應變中心開1個多小時，卻不能知道下一階段那一區要停電，一直等、一直等，無法清楚知道答案，所有區長都在待命，不要造成傷亡後，算台電的帳也不好。」

侯友宜說，應變中心、所有區公所都在等待你（台電）回覆，下一階段哪一區要停電，要發動當地區公所告知民眾注意，讓民眾提早預防，「我要求有太過份嗎？」下一個區幾點到幾點要停電，提早透過電視跑馬、廣播、Line群組告知，直接就停電要市府如何做事情。

侯友宜繼續說，要停哪一區要告知市府，台電又無法告知哪一區要停電，臨時停電，電梯搶救已經達137件，若無法告知哪一區要停電，指揮中心就等著電梯救援、民生損害，所有市民都在等答案，你都不知道，要市民怎麼辦？告訴市民分區輪流供電，停電可以接受，但是台電必須明確告知分區輪流供電在哪？

(中時)