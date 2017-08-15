男跳陸橋尋短 國道一號金獅湖段路段塞車

國道一號南下363.6公里、鼎金系統交流道附近，今(15)天下午傳出一名男子，從金獅湖往仁武路段聯絡陸橋上，一躍而下，躺在高速公路上，該路段車潮壅塞，車陣綿延4、5公里，嚇壞不少路過車輛，男子送醫急救，性命垂危。警方說，男子身上未攜帶身分證件，正進一步調查身分及跳橋原因。

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(中時)