全台大跳電 看電影民眾敗興而歸

全台大跳電，15日晚間西門町部分影城及商家持續被波及，參加韓片「計程車司機」試映會的民眾乘興而來敗興而歸，徒呼負負之餘也只好點亮手機摸黑離去。（韓同慶攝）

全台大跳電，15日晚間西門町部分影城及商家持續被波及，參加韓片「計程車司機」試映會的民眾乘興而來敗興而歸，徒呼負負之餘也只好點亮手機摸黑離去。（韓同慶攝）

全台大跳電，15日晚間西門町部分影城及商家持續被波及，參加韓片「計程車司機」試映會的民眾乘興而來敗興而歸，徒呼負負之餘也只好點亮手機摸黑離去。（韓同慶攝）

全台大跳電，15日晚間西門町部分影城及商家持續被波及，參加韓片「計程車司機」試映會的民眾乘興而來敗興而歸，徒呼負負之餘也只好點亮手機摸黑離去。

(中時)