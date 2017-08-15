無預警停電 植物人老婦急送醫
台東市一名植物人的71歲老婦人靠呼吸器維生，15日晚間6時台東市區多處突然停電，讓老婦人的呼吸器差點無法供氧，家屬趕緊報案請救護車送醫，所幸沒有大礙。而台電恢復供電後，台東市一家餐飲店冷凍庫的散熱機突然起火，不過台電強調起火與復電無關。
「還好我們有在家，不然後果不敢想像！」徐姓民眾表示，母親是植物人的狀況，長期仰賴呼吸器維生，今天傍晚無預警突然停電，因為沒有準備所以嚇一大跳，還好家人都在家，電不知道電要停多久，因此只能報案請救護車送醫。
徐姓民眾說，簡易呼吸器停電後還可以供氧一小時，在不知道會停電多久的情況下，只能先送醫，所幸母親並沒有大礙。
晚間7時許停電的店家恢復供電後，一家餐廳二樓的冷凍庫散熱機突然起火，所幸滅火後並無大礙，不過民眾懷疑可能是復電瞬間造成起火。
台電工程人員現勘後強調起火並非復電所致，電力從變壓站送出後，電壓非常穩定，不會造成起火的狀況，如果是復電造成，不會只有一戶起火，因此起火原因還要進一步調查。
(中時)
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