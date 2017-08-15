全台大停電 高市員警總動員指揮交通
今天下午全台大停電，晚間高雄市輪流限電，三民區許多路段路燈全暗，交通號誌也停擺，中華路與建國路上號誌停電，因正值下班時間，三民一分局員警全體出動，協助指揮交通，幸好，交通還算順暢。
三民一分局第一時間獲報號誌停擺，便全體動員，員警們頭帶帽沿燈，手持指揮棒，衝至多個路口指揮交通。
民眾看到一片漆黑中有員警出現，聽到路口響起警哨「逼！逼！逼」的聲音，反而平息害怕焦燥的心情，紛紛遵守警察指示通過路口，頗獲好評。
至晚上8點左右，三民區民族路以西已陸續恢復供電，號誌恢復正常，但民族路以東部分路段的路燈還是暗的，也沒號誌，員警總動員站路口指揮交通，幸好沒發生意外。
高市立美術館周遭一片漆黑，直到8點多才陸續恢復明亮路燈。
(中時)
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