全台大停電 高市員警總動員指揮交通

高雄市三民區今晚停電 ，路口號誌不亮，三民一分局緊急出動員警站在路口指揮交通。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區今晚停電 ，路口號誌不亮，三民一分局緊急出動員警站在路口指揮交通。（呂素麗翻攝）

今天下午全台大停電，晚間高雄市輪流限電，三民區許多路段路燈全暗，交通號誌也停擺，中華路與建國路上號誌停電，因正值下班時間，三民一分局員警全體出動，協助指揮交通，幸好，交通還算順暢。

三民一分局第一時間獲報號誌停擺，便全體動員，員警們頭帶帽沿燈，手持指揮棒，衝至多個路口指揮交通。

民眾看到一片漆黑中有員警出現，聽到路口響起警哨「逼！逼！逼」的聲音，反而平息害怕焦燥的心情，紛紛遵守警察指示通過路口，頗獲好評。

至晚上8點左右，三民區民族路以西已陸續恢復供電，號誌恢復正常，但民族路以東部分路段的路燈還是暗的，也沒號誌，員警總動員站路口指揮交通，幸好沒發生意外。

高市立美術館周遭一片漆黑，直到8點多才陸續恢復明亮路燈。

(中時)