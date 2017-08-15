國防部防務運作正常 未受停電影響

國防部發言人陳中吉。(呂昭隆攝)

全台大停電，國防部今天表示，國軍各指管監偵單位都有備援系統，防務運作正常無虞。

國防部發言人陳中吉表示，有關今日大潭電廠跳電，造成部份區域停電，國軍各指管監偵單位均有備援系統，防務運作正常無虞，請國人放心。

(中時)