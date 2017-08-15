推動中美兩軍合作 房峰輝會見美軍參聯會主席

8月15日下午，大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝在八一大樓會見美軍參聯會主席鄧福德。（圖片摘自大陸國防部微信）

8月15日下午，大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝陪同美軍參聯會主席鄧福德檢閱中國人民解放軍三軍儀仗隊。（圖片摘自大陸國防部微信）

大陸國防部官網發布消息稱，大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝今天（15日）下午在八一大樓與美軍參聯會主席鄧福德舉行會談，房峰輝表示，中美兩軍能夠成為很好的合作夥伴。

房峰輝說，大陸國家主席習近平與美國總統川普高度重視發展中美兩軍關係，共同規畫了兩軍關係發展的藍圖，指明了兩軍合作的方向。合作是中美兩國唯一正確的選擇，中美兩軍完全能夠成為很好的合作夥伴。

房峰輝表示，中美兩軍要把兩國元首達成的重要共識貫徹落實好，把中美兩軍關係穩定發展的態勢保持好，把兩軍在共同利益領域的合作維護拓展好，把影響兩軍關係發展的不利因素妥善處理好。

房峰輝說，中國軍隊願與美方共同努力，加強戰略溝通，增進戰略互信，深化務實合作，妥處矛盾分歧，有效管控風險，推動兩軍關係持續穩定發展，成為兩國關係的重要穩定因素。

鄧福德表示，美方願與中方一道，按兩國元首規畫的框架和達成的共識，共同尋求擴大合作領域，致力於推動兩軍關係取得更大進展。他認為，兩軍要建立併發揮溝通協調機制的作用，增進互信，減少誤判和摩擦。雙方應創造一切機會深化交流合作，建設性地解決當前存在的問題，朝著互信、互動和合作的方向努力。

雙方還就台灣、南海、北韓核問題等共同關心的問題交換了意見，並共同簽署了《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件》。

會談前，房峰輝為鄧福德舉行歡迎儀式，並陪同檢閱了中國人民解放軍三軍儀仗隊。軍委聯合參謀部副參謀長邵元明、美駐華大使布蘭斯塔德等會談時在座。

(中時)