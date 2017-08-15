推動中美兩軍合作 房峰輝會見美軍參聯會主席
大陸國防部官網發布消息稱，大陸中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝今天（15日）下午在八一大樓與美軍參聯會主席鄧福德舉行會談，房峰輝表示，中美兩軍能夠成為很好的合作夥伴。
房峰輝說，大陸國家主席習近平與美國總統川普高度重視發展中美兩軍關係，共同規畫了兩軍關係發展的藍圖，指明了兩軍合作的方向。合作是中美兩國唯一正確的選擇，中美兩軍完全能夠成為很好的合作夥伴。
房峰輝表示，中美兩軍要把兩國元首達成的重要共識貫徹落實好，把中美兩軍關係穩定發展的態勢保持好，把兩軍在共同利益領域的合作維護拓展好，把影響兩軍關係發展的不利因素妥善處理好。
房峰輝說，中國軍隊願與美方共同努力，加強戰略溝通，增進戰略互信，深化務實合作，妥處矛盾分歧，有效管控風險，推動兩軍關係持續穩定發展，成為兩國關係的重要穩定因素。
鄧福德表示，美方願與中方一道，按兩國元首規畫的框架和達成的共識，共同尋求擴大合作領域，致力於推動兩軍關係取得更大進展。他認為，兩軍要建立併發揮溝通協調機制的作用，增進互信，減少誤判和摩擦。雙方應創造一切機會深化交流合作，建設性地解決當前存在的問題，朝著互信、互動和合作的方向努力。
雙方還就台灣、南海、北韓核問題等共同關心的問題交換了意見，並共同簽署了《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架文件》。
會談前，房峰輝為鄧福德舉行歡迎儀式，並陪同檢閱了中國人民解放軍三軍儀仗隊。軍委聯合參謀部副參謀長邵元明、美駐華大使布蘭斯塔德等會談時在座。
(中時)
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