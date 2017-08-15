注意！新北部分區域　將分區停電

桃園大潭電廠6部發電機組下午跳電，造成全台大停電，新北市災害應變中心今（15日）下午近6時緊急二級開設。（葉書宏翻攝）

桃園大潭電廠6部發電機組下午跳電，造成全台大停電，新北市災害應變中心今（15日）下午近6時緊急二級開設。

根據台電資料，新北市災害應變中心表示，今（15日）晚間8時至8時50分汐止、瑞芳、金山、石門、萬里、雙溪、貢寮、三重、泰山、蘆洲、五股、新店、深坑、坪林、淡水、三芝進行第三輪分區停電，三芝、淡水、深坑晚間8時50分至9時40進行第四輪分區限電，請民眾儘量不要乘坐電梯，另外因電子波動而易損壞之電器，請預先關閉電源。

消防局表示，至晚間8時30分，共受理發電機冒煙40件、電梯受困177件，其中狀況排除131件，救出131人，目前未造成人員受傷。

(中時)