受分區輪流停電影響 台南警方動員交管
因中油工作人員誤觸「自動關斷閥」，造成供氣中斷，引發大潭電廠跳機，全台各地15日下午5點無預警停電，台南雖15分鐘後陸續復電，但目前仍分區輪流停電，也讓交通號誌停擺，警方緊急投入人力指揮交通，民眾行經路口時，也務必多加小心注意。
台南市警局指出，因應分區輪流停電，截至晚間7點半，約有69處交通號誌停擺，線上警力除投入路口交通疏導外，也加強金融機構、銀樓業、加油站、超商等區域巡邏，防止宵小趁機犯罪。
此次無預警停電中，台南亦有25個派出所受災，警方仍竭盡所能投入各項勤務作為，市警局長黃宗仁也呼籲民眾，分區輪流停電期間，民眾應儘量減少外出，行經停電的交通路口時，也務必多加小心。
(中時)
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