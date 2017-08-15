馬來西亞警方：IS計畫國慶日在霹靂州發動恐攻

馬來西亞警方15日表示，根據可靠情報，極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）計畫在本月底國慶日期間，在霹靂州發動恐攻。警方已嚴加戒備。

警方透露，自從今年3月警方成功偵破恐怖分子企圖炸毀打巴警局的陰謀後，繼續追查後獲悉恐怖組織正密謀在霹靂州再次發動襲擊，國慶期間為高危險期。

(中時)