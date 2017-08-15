全台停電 藍營爆「非核家園」恐怖巧合

今（15）日下午4時許，全台各地發生停電情況，高達668萬戶受影響。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲表示，經濟部長李世光強調，供氣中斷導致跳電是人為疏失，與非核家園無關。但卻出現恐怖巧合，這次意外所減少的電量，幾乎為民進黨非核家園下，被犧牲的核能發電量。

針對全台大停電，經濟部晚間召開記者會解釋，供應大潭電廠6部機組天燃氣電動閥遭誤關2分鐘，造成燃氣供應中斷跳電，共減少420萬瓩。然而，黃子哲指出，核一1號機以及核二2號機，共可提供162萬瓩，在大修完成後，卻被小英政府禁止啟動。

他說，若再加上在非核家園大帽下而被封存的核四廠，原可供應270萬瓩，三者相加總計有432萬瓩。這電量約等於12%的備轉容量率。

換言之，若核電廠不被限用或廢棄，即便發生此次意外，台電仍可挺住，能提供足夠電力度過危機，全台也不用如此大停電。

黃子哲指出，這就是備轉容量存在的目的，用來應付負因天氣異常用電突升、乾旱枯水與發電機組故障減載跳機、檢修及大修，以及系統頻率調整等狀況。

他說，若說此次大潭電廠無法正常運作的意外，是中油員工的人為疏失；那麼因為要追求非核家園，而導致無法承擔該意外而造成全台嚴重大停電的元凶，當然就是蔡英文總統。

因此，黃子哲認為，真正恐怖且該下台的不是李世光，而是蔡英文。所有人民因這次停電所造的任何傷害與損失，也應該由小英埋單。

(中時)