全台停電 藍營爆「非核家園」恐怖巧合
今（15）日下午4時許，全台各地發生停電情況，高達668萬戶受影響。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲表示，經濟部長李世光強調，供氣中斷導致跳電是人為疏失，與非核家園無關。但卻出現恐怖巧合，這次意外所減少的電量，幾乎為民進黨非核家園下，被犧牲的核能發電量。
針對全台大停電，經濟部晚間召開記者會解釋，供應大潭電廠6部機組天燃氣電動閥遭誤關2分鐘，造成燃氣供應中斷跳電，共減少420萬瓩。然而，黃子哲指出，核一1號機以及核二2號機，共可提供162萬瓩，在大修完成後，卻被小英政府禁止啟動。
他說，若再加上在非核家園大帽下而被封存的核四廠，原可供應270萬瓩，三者相加總計有432萬瓩。這電量約等於12%的備轉容量率。
換言之，若核電廠不被限用或廢棄，即便發生此次意外，台電仍可挺住，能提供足夠電力度過危機，全台也不用如此大停電。
黃子哲指出，這就是備轉容量存在的目的，用來應付負因天氣異常用電突升、乾旱枯水與發電機組故障減載跳機、檢修及大修，以及系統頻率調整等狀況。
他說，若說此次大潭電廠無法正常運作的意外，是中油員工的人為疏失；那麼因為要追求非核家園，而導致無法承擔該意外而造成全台嚴重大停電的元凶，當然就是蔡英文總統。
因此，黃子哲認為，真正恐怖且該下台的不是李世光，而是蔡英文。所有人民因這次停電所造的任何傷害與損失，也應該由小英埋單。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。