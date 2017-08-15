大停電 朱立倫：台電分區無預警停電民眾反應不及

全台大跳電，新北市長朱立倫今晚坐鎮新北市災防中心，朱立倫受訪時表示，遭逢大停電後，台電實施分區供電，造成部分地區無預警停電，民眾根本反應不及，導致新北市約有177處民眾受困電梯，他也要求台電初期恢復供電後，必須要穩定，以免造成更多受困事件。

至於今與郝團隊聚餐無法出席，朱立倫指出，相信郝市長能夠完全理解，郝市長也有到災防中心向同仁加油打氣，雖然是與老朋友聚一聚，但公務是最重要的。

(中時)