馬偕歡慶到台東30周年 遇職員家屬拉布條抗議
30年前決定從台北到台東設立分院的馬偕醫院，一轉眼已經在台東立足30年，院方15日舉辦台東馬偕醫院30周年院慶，並在醫院前方為馬偕銅像揭幕。不過醫院有職員家屬因為突然職務被調動，今天在院慶時拉布條抗議，但院方強調全案已經交由地檢署調查。
馬偕醫院前院長黃俊雄表示，30年前台東醫療資源匱乏，院方評估到台東設立分院，不過因為會虧損、醫師不願來，讓院方踟躕不前。他強調，財團是不可能到台東設醫院，當年馬偕博士也到貧困的淡水成立醫院，因此醫院最後也決定效法馬偕博士的精神，到台東成立分院。
馬偕醫療財團法人董事長劉伯恩指出，馬偕不斷的投入，讓台東馬偕逐漸壯大，之後東馬還將興建癌症醫療大樓，並會引進達文西機器手臂進行微創手術，讓東馬的醫療逐步提升，朝醫學中心的規模邁進。
院方今天以感恩禮拜慶祝院慶，並邀請退休員工回娘家，禮拜後也於醫院門口舉行馬偕銅像公共藝術揭幕及植樹典禮，象徵著馬偕精神永遠深根在台東。
不過活動中有員工家屬在院前拉「工務冤屈」、「不實指控」布條抗議，強調院方突然以工程疏失為由，無預警調動員工職務，沒有給當事人申辯的機會，還有員工乾脆就申請退休。
不過院方強調，職務調動符合薪資設計原則，體能技術都能勝任，調動是合法作為，但因為一些工程有涉及非法的情事，已經委由地檢署調查，但地檢署表示，尚未收到馬偕的檢舉案。
(中時)
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