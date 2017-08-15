全台大停電 警政署長：做好交通、治安工作

警政署長陳國恩（左3）在應變中心指示各警政機關，停電時仍要做好交通、治安工作，並注意自身安全。（胡欣男翻攝）

今天傍晚起，全台多處停電，導致輪流大停電，因正值下班巔峰時間，警政署長陳國恩立即成立應變中心一級開設，他在會議中指示各警政單位應確實做好交通疏導工作，並即時防制任何治安事故發生。

警政署表示，各縣市政府警察局如有交通號誌故障情形，已妥適派員指揮交通，確實做好交通疏導與安全維護工作，維護交通順暢及民眾安全。

另外，各項停電因應及處理等工作與訊息，警方也會適時提醒民眾注意，已請國道公路警察局、航空警察局、鐵路警察局、各港警總隊(陸、海、空交通旅運安全)及警察廣播電臺密切配合，即時通報。

陳國恩也要求各縣市政府警察局，應掌握轄區可動用的警、民力，以因應緊急狀況時的勤務調度，並提醒同仁執勤時，務必注意自身安全，並即時防制任何治安突發事故的發生。

同時，警政署「NPA署長室」也發文指出，入夜之際，全台陸續傳出停電的消息，造成街上的號誌部分無法正常運作，請大家行經停電之紅綠燈口務必放慢車速，為了你我安全。尤其在入夜路燈未亮之處，「請小心我們在街頭執勤的警察同仁。」

NPA署長室說，「今晚讓我們放慢速度，平安，才是回家的路。謝謝所有在外辛苦進行交通疏導的同仁，辛苦大家了！」

(中時)