國軍冬季夾克換裝案 國防部：不會改變

國軍年底換裝冬季夾克，類似美式艾森豪夾克，引起熱議。圖／國防部提供

國軍冬季夾克將換裝，但民間組織反對。國防部今天表示，不會浪費預算，未來也不排除三軍官校學生換穿校服，讓學生穿著更為英挺。

國防部將從今年11月底開始換裝冬季夾克，初步預算約為新台幣2億元，翻領、短版的設計類似美式艾森豪夾克引起熱議，也有民間組織提案反對。

國防部發言人陳中吉在今天表示，對於有人質疑這筆預算花的值不值得，實際上這些都在後勤預算年度預算內；他表示，相關預算不會浪費，換裝是每5年更換夾克，不管經費、材質或能不能穿出英挺帥氣的感覺，都經過大家一起研究，不管肩飾、榮譽徽或名條，都要讓大家有耳目一新的感覺。

陳中吉說，國防部希望官兵服裝和其他各國相比，毫不遜色，特別台灣有這麼好的布料和紡織專長，國防部會邀請專業人士一起提供意見，未來不排除讓三軍官校學生的校服也能更為英挺，到時會由各校提出相關意見。

(中時)