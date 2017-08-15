淡水漁人碼頭情人月 8月底浪漫煙火夜開幕

「愛戀漁人碼頭 七夕情人月」將於8月27日在漁人碼頭觀海廣場以煙火秀展開。（圖／台北福容大飯店提供）

鄰近的福容大飯店共襄盛舉，祭出打卡活動加碼禮，提供限量的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一券。（圖／台北福容大飯店提供）

為迎接情人節，漁人碼頭的觀海廣場將舉辦「愛戀漁人碼頭 七夕情人月」活動，期間從8月27日到9月30日的每週六、日，有好玩嬉哈遊樂園、浪漫民歌音樂會，還有情人一同手做膠珠吊飾活動、愛戀明信片傳情活動，並結合港區藝術裝置推出打卡贈禮。

活動開幕適逢七夕情人節前夕，主辦單位邀請到貢寮海祭最佳人氣樂團獎的Norasays樂團、藝人王中平及民歌歌手李明德現場獻唱情歌；另外，在開幕的8月27日及閉幕的9月30日還有港灣煙火秀和摸彩活動。

港區淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店及世界巧克力夢公園也共襄盛舉，祭出加碼贈禮，在活動期間打卡就送愛戀鑰匙圈，還有由福容大飯店提供的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一券，每天限量100名。

(中時)