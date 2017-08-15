全國第一起！自主監外作業女囚 竟翹班找老公

法務部6月推出「收容人外出工作」新制，未料獲准監外工作剛滿半個月的林姓女詐欺犯，疑因受不了公司員工異樣眼光，翹班偷跑到淡水找老公，成為新制實施後的首位落跑犯人，新北地檢署今日依脫逃罪嫌起訴林女。

檢方指出，40歲林女在2015年間因詐欺案遭判16萬元罰金確定，但她沒錢繳罰金，選擇以1天1000元代價易服勞役，預計服勞役期滿日為2019年3月11日。

台北女子看守所根據新制，核准林女從2017年7月18日起，每天上午7點至下午6點到土城自由街某科技公司擔任總務，從事自主監外工作，未料工作才剛滿2周，林女就在8月1日無故翹班，女所接獲科技公司通報後，通報警方並在24小時內將她逮回牢裡。

林女落網後供稱，她因受不了同事上班時指指點點的異樣眼光，才會落跑到老公位在淡水水碓的住處。新北地檢署也在今日依脫逃罪嫌起訴林女。

女所表示，外出工作主要是為讓收容人能提前適應日後回歸社會的生活，但收容人提出外出工作申請後，仍須經過一定的遴選才有機會外出。

女所指出，林女通過自主監外作業審核，主因是她和家庭的關係緊密，外出工作應較不會出狀況，但此番出包，林女也遭取消自主監外作業待遇。

(中時)