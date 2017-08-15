彰化市彰東變電所 疑過熱機具冒煙
全台大停電，位在彰化市卦山路上的彰東變電所晚間竟又突然冒出濃煙，消防隊接獲保全報案後趕赴現場，發現疑似是機具過熱不斷冒煙，但並未發現火光，台電彰化區營業處人員回應，目前損害狀況與原因皆不明，詳細冒煙原因仍需調查釐清。
因應無預警缺電，變電所機具竟突然冒煙，供電雪上加霜。今晚8時許，彰東變電所突然冒出濃煙、警鈴大作，保全緊急通報119前往處理，消防隊人員到場發現是機具冒煙，現場並無火光，緊急進行排煙、並以乾粉覆蓋冒煙點。
至於為何突然冒出濃煙？台電彰化區處回應，相關人員正在在調查處理中，將靜待消防隊處理後再釐清。
(中時)
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