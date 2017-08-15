俄中聯合研製新型導彈與精靈炸彈
據俄羅斯軍工聯合體新聞網報導，俄國戰術導彈武器集團(Tactical Missiles Corporation JSC)正與中國開展多個聯合開發新一代導彈和精靈炸彈項目，其中部份已完成可以投入實戰，研發成果未來可能整合在俄中兩國戰機──例如蘇-35SK──通用的彈藥上。
據《觀察者網》報導，該武器集團總裁奧布諾索夫(Boris Viktorovich Obnosov)在接受塔斯社採訪時透露，該公司與中國開展了一些聯合項目，既有處於研製階段的，也有已經投入戰場的完成產品。
報導說，俄羅斯國防工業和中國航空航天與國防工業有著大量聯合研製和開發項目。據估計，中俄軍火貿易中，技術合作項目的合同金額占1/3。
俄國戰術導彈武器集團成立於2002年，該公司整合了原彩虹設計局、三角旗設計局等許多前蘇聯時代著名的導彈生產廠商。其產品包括空空導彈、空地導彈、反艦導彈、精確制導（精靈）炸彈、反潛導彈和魚雷等。
觀察者網軍事評論員表示，俄羅斯戰術導彈公司生產的導彈當中，有不少至今仍是解放軍重要的裝備，例如Kh-29TE系列影像導引炸彈、Kh-59反艦導彈（配用於蘇-30MKK戰鬥機）R-77、R-73、R-27系列空對空導彈（配用於Su-27SK、Su-30MKK等俄製戰鬥機）、此次隨蘇-35交付的還有新一代R-74M、R-77-1型空對空導彈。還有Kh-31反輻射導彈\反艦導彈，此型導彈中國已引進並進行生產，即鷹擊-91系列。此外，還有3M80「馬斯基特」（SS-N-21 日炙）導彈（配用於現代級驅逐艦）和APR-3E輕型反潛魚雷（配用於卡-28反潛直升機）。
報導說，在制導炸彈方面，中國購買了為數不少的KAB-500和KAB-1500制導炸彈。
在近年的航展上，戰術導彈武器集團展示了一些新型導彈也試圖向中國推銷，其中包括Kh-59MK2隱身巡航導彈、Kh-58U ShKE輕型反輻射導彈等。此外還有在敘利亞進行了實戰測試的 KAB-500S-E衛星制導炸彈。
雙方的合作可能集中在研製一些中俄兩國戰鬥機可以通用的彈藥方面，例如將中國空軍的一些先進彈藥整合到俄羅斯蘇-35SK上，同時俄羅斯也可能在衛星制導武器方面尋求中國的技術支援。
(中時電子報)
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