全台大停電 林全已致電總統報告最新處理狀況

全台大停電，經濟部長李世光請辭獲准，總統府發言人黃重諺表示，行政院長林全已致電總統，報告最新處理狀況，及同意李世光請辭一事，總統也請相關單位全力以付，恢復供電。

黃重諺表示，總統是在六點多行政院林全院長致電向她報告最新的狀況，包括事故原因還有復原的進度。同時院長也向總統報告經濟部李部長稍早已經向他請辭，他也已經同意。總統在電話上，也請相關單位全力以赴，讓電力恢復供應，並釐清事故原因。

(中時)