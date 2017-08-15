孩子手臂畫henna竟嚴重過敏 英國媽媽發出警告

英國路奇特一家4口前往保加利亞度假，7歲小兒子席歐在一個市場讓藝術家在他的上臂畫上印度傳統henna彩繪。沒想到畫上去不久，席歐的皮膚竟產生嚴重過敏，開始紅腫、起水泡並且破裂流膿。

席歐的爸媽、強納森和雅莉珊德拉馬上帶兒子到藥局買藥治療。雅莉珊德拉說，當時她立刻有不好的預感。席歐對蛋也過敏，有幾次誤食導致發作差一點休克，他們趕緊叫救護車把小孩送往醫院。

醫師指出，henna顏料含有化學物對苯二胺（PPD），會造成人停止呼吸，如果席歐再不小心接觸的話可能有生命危險。雅莉珊德拉希望所有家長都要注意這種潛在危險，以免悲劇發生。

(中時)