鍾瑶、是元介、唐振剛主演 《天使薇薇》探討網紅現象
緯來電影台全新自製電影《天使薇薇》今天（8月15日）開鏡，鍾瑶繼《愛我請回頭》扮演剝皮女後，再度當網紅行騙，連愛犬「安咕」都一起入鏡；她笑說：「上次的角色能被同情，這次的角色有點自作自受」。
該片由周美玲執導，鍾瑶、是元介、唐振剛、王丁筑、李婕、王淇領銜主演。故事描述網路時代捧紅許多素人，其中之一就是「天使薇薇」，她雖然患有先天性糖尿病，但她總是微笑、堅強，帶給人們正向力量，卻有黑粉爆料她詐騙，究竟真假虛實的世界如何判別？
導演周美玲說：「會想拍這個題材是因為網紅強化虛擬世界清真假不分，造成心理學上的「佯病症」現象！這次的創作企圖是想呈現「毀滅系少女」，打破以前偶像劇呈現女主角是白富美的既定印象。
為探討因為社會價值觀的不同對心理扭曲的狀態，每個演員都有突破以往形象的挑戰，鍾瑶變成大說謊家、唐振剛因壓力創傷而人格扭曲、是元介飽受壓抑之愛以及王丁筑詮釋厭世的重症患者」；她還說：「人被名利迷失、被挫折打敗，但是燃起真愛時，很多事情是可以被解決，創作過程中對這些角色都充滿憐惜，但唯有諒解悲劇，生命才能昇華」。
(旺報)
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