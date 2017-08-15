台南54萬戶停電 美髮業者手機當燈服務客人

美髮業者幫客人洗頭到一半，遇上停電，當場拿出手機，克難以手機當燈光。(曹婷婷攝)

全台大停電！台南市災防中心晚間持續公布停電時間與範圍，每50分鐘分波輪流停電，截至晚間9時，已陸續施行4波輪流停電，影響54萬2054戶，停電範圍涵蓋將軍、佳里、西港、七股、安定、新市、善化、山上、安南、中西、北、東、南、安平、仁德、歸仁、關廟、龍崎、左鎮、新化、玉井、楠西及南化區等區域。

受到停電影響，有些餐飲店被迫提早打烊，也有美髮業者則克難營業，台南米蘭時尚髮型業者旗下多家分店都遭受停電之苦，很多客人洗頭、剪髮到中途，突然陷入一陣黑暗，設計師發揮克難精神，以手機微弱燈光，繼續洗頭，有的則索性拉到店門外，幫客戶繼續完成剪髮，「總不能讓客人頭洗一半，或者頭髮剪一半，狼狽回家吧！」冷靜以代也贏得客戶好評。

此外，因為許多路段號誌受停電影響，交通陷入混亂，永康警分局也及時出動50名警力，協助路口指揮交通，排除用路人的不便也確保安全。

(中時)