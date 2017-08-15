蔣智賢扮兄弟「救世主」 戰桃猿扛第20轟
中信兄弟「蔣炮」蔣智賢居全壘打王好一段時間，但隨後打擊熄火，寶座遭Lamigo桃猿王柏融奪走，今(15日)兄弟對戰猿隊賽前，已42打數沒有全壘打，不過在兄弟5連敗之際，他此役挺身而出，扛出超前2分炮，率隊打進5分大局，6局結束，兄弟暫7比3領先。
蔣智賢長程炮火凶猛，但到下半季手感降溫，自7月12日到今天賽前，僅有2轟。今天面對猿隊洋投道恩斯，他2上擊出全隊第1支安打，並跑回第1分，助球隊開啟2分攻勢，接著第二打席本想靠「恰恰」彭政閔的二壘打回壘得分，但最後在本壘前被觸殺，未能助彭政閔達成千分打點紀錄。
1分落後的猿隊，5下趁兄弟先發伍鐸亂流，單局敲3安得2分反超。不過6下兄弟隨即討回來，蔣智賢面對猿隊中繼鄭承浩，大棒一揮扛出中右外野2分炮，一舉率隊要回領先。接著猿隊換上游宗儒，但他壓不住陣腳，連挨3安失3分。
(中時電子報)
關鍵字：兄弟
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