影》總算等到！中信兄弟彭政閔生涯千打點達陣
中信兄弟近期打擊低迷，也讓「恰恰」彭政閔的生涯第1000分打點，遲遲無法進帳，不過今(15日)兄弟對戰強敵Lamigo桃猿，彭政閔總算等到機會，第四打席敲出左外野安打，送回二壘的周思齊，在39歲這一年，成為中職史上第3名寫下千分打點紀錄的球員，且有望助兄弟中止5連敗。
在彭政閔前達成千分打點的球員，分別是中信兄弟的林智勝，以及前球星張泰山。其實彭政閔早在8月6日對戰猿隊時，就單場進帳3打點，距千分打點成就僅差1分，未料兄弟上周打擊陷低潮，彭政閔等了5場，都苦無打點機會。
此役彭政閔前3打席，有機會能創紀錄。但他先在4上敲中左外野的二壘打，但蔣智賢回壘被觸殺；接著6上第三打席，他都還沒上場，蔣智賢就在他前頭轟2分炮，使得他打擊時壘上空無一人。不過該來的總會來，7上他把握2出局二壘有人機會，敲出左外野安打，總算達成里程碑。
(中時電子報)
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