林全火速答應李世光請辭 沈春華：民怨真的閃躲不了

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林全火速答應李世光請辭 沈春華：民怨真的閃躲不了
沈春華看停電、官員下台：「民怨真的閃躲不了了！」（取自沈春華臉書）

全台今（15日）下午各地陸續傳出停電消息，不僅台電、中油為此向人民道歉，行政院發言人徐國勇晚間也在記者會上，證實經濟部長李世光已向行政院口頭請辭，行政院長林全已答應，令資深主播沈春華不禁感嘆：「沒看過閣揆這麼明快，民怨真的閃躲不了了！」

沈春華晚間在臉書評論全台大停電，她說：「史上第一次，全台大跳電！17 個縣市 668萬戶陷入黑暗，官員排排站鞠躬道歉。沒看過閣揆這麼明快，民怨真的閃躲不了了！」

沈春華除了發文，還PO圖點出結論，上頭寫著「終於內閣改組啟動了，黑暗中終有光…」

(中時電子報)

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關鍵字：沈春華李世光停電
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