桃園火車站後站地區第四輪停電 民眾抱怨不便

桃園火車站晚間9點多停電，除必要通道外，其餘區域無燈光。（甘嘉雯攝）

桃園火車站內商店街一片漆黑。（甘嘉雯攝）

桃客大樓也停電，不過公車正常發車。（甘嘉雯攝）

桃客大樓也停電，不過公車正常發車。（甘嘉雯攝）

停車場柵欄因停電無法升起，民眾僅能用抬的將摩托車抬出來。（甘嘉雯攝）

YOUBIKE停擺，民眾無法使用。（甘嘉雯攝）

YOUBIKE停擺，民眾無法使用。（甘嘉雯攝）

因為台電大停電，桃園地區採分區滾動式供電、停電，晚間近9點，包括桃園火車站大廳、後站地區輪到第四輪停電，桃客大樓也停電，不過公車正常發車，而鄰近火車站停車場因為柵欄無法升起，民眾僅能用抬的將摩托車牽出來，抱怨連連。

(中時)