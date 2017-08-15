IMF上調中國大陸未來三年GDP預測至6.4％

華爾街見聞報導，國際貨幣基金（IMF）公布最新2017年中國第四條款磋商報告（Article IV）：中國2018-2020年GDP年均增速預計為6.4％，高於先前的預期6％。

IMF預計到2022年，中國債務占GDP比例將從去年的242％升至近300％。儘管IMF上調中國短期增長預期，但認為脆弱性在不斷上升。IMF認為，中國應加速改革，以避免中期內面臨大幅調整的風險。此外，人民幣貶值壓力已經緩解，因中國經濟增長強勁且採取了資本管控。IMF並稱，中國應該重啟邁向市場驅動、靈活的匯率制度的努力。

(工商)