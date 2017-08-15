英軍F-35B學滑跳 為登上航艦做準備

英國海軍F-35B正在美國馬里蘭測試滑跳起飛，翼下掛著飛彈與炸彈。(圖/Arnel Parker)

英國的新航空母艦伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth R08)正在試航，但是她的飛行甲板仍然空空蘯蘯，因為F-35B戰機還沒有到位。幸好現在英國的F-35B戰機已經正在訓練從滑跳甲板上起飛的流程，再過不久就能正式登上航空母艦。

航空分析雜誌(aviation analysis)報導，英國皇海軍已經收到數架F-35B，不過這些戰機仍然在美國馬里蘭州的帕圖森河海軍航空站(Naval Air Station Patuxent River)試飛當中。在基地裡建立一座與伊莉莎白女王號同樣坡度的滑跳甲板，試飛員彼得．威爾森(Peter "Wizzer" Wilson)將要在F-35B的翼下安裝各種武器，以測試戰機的載重量。

英國皇家空軍與海軍所購買的F-35，全部都是可垂直起降(STOVL)的F-35B，總數達到138架，這型戰機將要攜帶各種武器，比如AIM-132先進短程空對空飛彈、流星長程空對空飛彈(BVRAAM)、舖路4型精準炸彈(Paveway IV) 等。F-35B有內載彈艙可安裝枚500磅炸彈，但是這並不足夠，所以當任務需要更多的載荷時，它也必須以翼下外掛的方式裝更多的武器。

英國是垂直起降戰戰機的先驅，在1960年代，勞斯萊斯公司(Rolls-Royce)研發出可調整噴嘴轉向的「飛馬渦輪扇引擎」(Pegasus turbofan)，使鷂式戰機(Harrier)成為世界第1種實用型的垂直起降戰機，而英國也以此型戰機，設計出獨特的滑跳甲板式航空母艦-「無敵級」(Invincible-class)，無敵級的排水量僅2萬多噸，這種設計成為許多想要擁有航空母艦的中型國家，學習與效仿的對象。同時這種輕型航空母艦也只能使用英國的鷂式戰機，甚至美國也引進鷂式戰機並自我改良，做為兩棲突擊艦的戰鬥機，稱為AV-8海鷂式。

F-35B的短距起飛測試。

可惜英國並沒有為再為鷂式戰機研發後續機種，而是採購美國的F-35B。F-35B的垂直起飛原理和鷂式戰機不同，使用機身導風扇(LiftFan)加上可90轉向的發動機尾管，這種設計雖然先進，但機身導風扇佔掉大量的燃油空間，因此航程變短，需要靠空中加油來補強此方面的不足。

英國皇家海軍預計在2020年時完成F-35B的海上初始作戰能力。每艘伊麗莎白女王級航空母艦將可搭載36架F-35B戰機。

(中時電子報)