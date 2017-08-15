韓國驚傳毒雞蛋　全面停售

韓聯社報導，7月底在歐洲爆發的毒雞蛋疫情近日蔓延至韓國。韓國政府周一宣布國內養雞場驗出與歐洲相同農藥成分後，韓國3大連鎖超市及各大零售通路，甚至是便利商店已自周二起停售雞蛋。

韓國農林畜產食品部周一表示，位於首爾以東的南楊州市有間養雞場日前被驗出雞蛋含有農藥成分「芬普尼」（Fipronil）。該座養雞場共有8萬隻雞，平均每日生產2.5萬顆雞蛋，但政府周一並未公布實際驗出含毒的雞蛋數量。

(工商)