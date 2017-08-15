新北市培育乳牛場 防疫檢診尖兵

新北市動保處為培育草食動物獸醫人才，安排學生到林口區洪榮科乳牛場進行現場實務訓練。（葉書宏翻攝）

新北市動保處為培育草食動物獸醫人才，安排學生到林口區洪榮科乳牛場進行現場實務訓練。（葉書宏翻攝）

新北市動保處為培育草食動物獸醫人才，今年7月特別安排來自台灣大學及屏東科技大學獸醫學系暑期實習生徐遠智、黃晟豪及楊明昊，到林口區洪榮科乳牛場進行現場實務訓練。

雖然都是獸醫系學生，卻從未有畜牧場臨床經驗，在實習過程讓他們發現乳牛場臨床獸醫師是一件非常辛苦的工作，但在牧場工作可聞到陣陣草香及呼吸到新鮮空氣，實際上是十分讓人欣羡的生活，是許多城市人須花大錢才享受到，未來有興趣從事大動物診療工作。

酪農洪榮科從事養牛己有20餘年經歷，目前飼養約4OO頭乳牛，每日生產鮮乳約2公噸，由於這個工作24小時全年無休，這幾年已有一半以上酪農戶退出，但他堅持留在產業繼續奮鬥，讓國人能喝到道地鮮奶，而不是只能喝到國外進口保久乳或奶粉。

近年他常煩惱的問題，是在碰到乳牛子宮脫垂及第四胃異位等棘手疾病時，經常聘請不到特約獸醫能迅速到場醫療處理，而造成經濟損失。動保處了解酪農的困境，除安排實習生到牧場實習外，主動接洽中興大學莊士德老師合作，讓中興大學獸醫系學生到現場進行實作，以培育人才，使大動物診療經驗及技術能傳承下去，薪火相傳，為產業注入新血。

新北市日漸都市化，20多年下來，酪農戶由22戶剩下8户，現有乳牛頭數為1,600多頭，集中飼養於林口及淡水山區，近年來從事酪農獸醫師陸續退休後，甚少有新進特約獸醫師從事相關診療工作，因此人才出現斷層，動保處除了培養新血獸醫人力引進酪農防疫工作，也免費提供許多防疫醫療物資耗材，期望藉以吸引更多獸醫師投入牧場防疫工作。

農業局長李玟表示，酪農產業須獸醫師進行防疫及檢診工作，才能讓產業永續發展，所以培育此方面人才甚為重要，另動保處每年也放發消毒藥水及滅蚊蠅藥劑予酪農，以減少經營成本，避免疫病發生，確保生產安全的牛乳，能讓民眾喝的安心。

(中時)