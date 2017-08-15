世大運》女足熱身賽 6球負日本
中華女足18日將於臺北世大運首戰阿根廷，15日在最後一場熱身賽對抗日本世大運代表隊。儘管旅日好手包欣玄歸隊，但中華隊上半場防守不穩，丟了5球，直到下半場才穩住陣腳，最終以0比6落敗。
「防守沒辦法安定下來，簡單失誤一直產生，就會出現這樣的結果，」中華隊日籍教頭柳樂雅幸表示，近來比賽老是在開賽後8到12分鐘失球，今天也是在第11分鐘，門將朱芳儀開球門球卻直接傳給對手，遭快速反擊而失球。
女足世大運代表隊基本上以國家隊陣容為班底，但中場少了超齡的王湘惠、詹筆涵，邊後衛也沒有林凱玲，戰力明顯有差。主要位置是邊後衛或中後衛的卓莉珊調來踢中場，右後衛則由主踢前鋒或中後衛的蘇芯芸客串，加上朱芳儀幾次大腳踢得都不理想，對日本一開賽就打得很吃力。
女足隊長余秀菁今年到中國大陸踢球，體能和狀況都不錯，可惜整場比賽難有機會持球，包欣玄剛歸隊略顯疲憊，默契也還要加強。中華隊直到下半場把余秀菁撤回中場，也增加1名中後衛，才讓防線逐漸穩定下來。
「這場比賽實力差距是有的，但最大問題還是防守不安定，」柳樂說，首戰阿根廷沒有太多情資可供參考，「我們能做的就是把自己該做的東西做出來，避免簡單失誤，先把防守安定下來，再試圖打出我們的攻擊。」
(中時電子報)
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