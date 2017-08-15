iBike停電時可還不可借 費率採最有利消費者標準計算

交通局表示，待電力恢復正常後，iBike即可恢復正常借還服務。(陳世宗攝)

全台各地分區停電，有民眾關心iBike租還問題。台中市政府交通局15日表示，停電期間仍可還車，但不可借車。停電期間還車，以該租賃站開始停電時間為計算基準，不會讓消費者多繳錢，請大家放心。客服專線04-23692255。

微笑單車公司表示，停電期間iBike仍可還車，但不可借車。停電期間還車，租借費用計算將採對使用民眾最有利的認定方式辦理，也就是一律以該租賃站開始停電時間做為還車時間認定，因此使用者不會多繳錢。

交通局表示，待電力恢復正常後，iBike即可恢復正常借還服務。

(中時)