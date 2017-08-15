世大運》倒數5天─江宏傑、鄭怡靜領銜 桌球有望穿金戴銀

江宏傑在國訓中心積極備戰臺北世大運。（李弘斌攝）

自2007年泰國曼谷世大運有金牌進帳，我國世大運桌球代表隊今年由4金好手江宏傑、世界女單高居第7鄭怡靜領銜，目標世大運桌球代表隊為中華隊穿金戴銀，力拚連3屆有金牌入帳。

我國桌球代表隊歷屆世大運表現突出，累計6金、10銀、12銅，本屆桌球代表隊教練團劉羿德、賴冠珅、鄭品薇，成員陳建安、江宏傑、廖振珽、李佳陞、孫嘉宏、鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、林珈芝、劉昱昕。

2009年塞爾維亞貝爾格勒世大運，江宏傑一人就囊括混雙、男單「雙金」，2013俄羅斯喀山以及上屆南韓光州世大運，江宏傑與黃聖盛組成「黃金男雙」，連兩屆帶走男雙金牌。江宏傑世大運最終戰在主場出賽，將與陳建安合拍一拚男雙3連霸，並帶領男團站上頒獎台。

台北世大運我國桌球混雙鄭怡靜（右）、陳建安（左）。(資料照／中央社記者張新偉攝）

德國世界桌球錦標賽混雙銀牌組合，陳建安／鄭怡靜同樣備受期待，我國25歲女將鄭怡靜，過去3屆世大運包辦3銀2銅，她7月澳洲公開賽練習扭傷左腳，單、雙打因傷棄賽，經1個月休養復健，台北世大運將攜手陳建安全力拚勝，盼能以地主之姿一圓金牌夢。

世界女單排名40的陳思羽，上屆光州世大運為中華隊拿下女團、混雙兩銀，台北世大運將與上屆女雙銀牌鄭怡靜搭檔，力爭女雙史上第2金。

(中時電子報)