網召登山露營 男子山路迷途獲救
新北市新店警分局福山派出所警員楊智雄於日前23時50分許，接獲民眾報案表示有2位登山民眾受困於哈盆古道需要警方協助，警方接獲報案後立即轉知消防隊，並立即參加搜救任務編組前往現場搜救。
經警方了解，有登山客於網路號召攀爬哈盆古道，共21人參與此次登山，於12日下午進入哈盆古道10公里處露營。13日上午在返程的路途中，吳姓山友身體有些不舒服，在路邊休息後不小心脫隊；最後登山隊伍下山清點人數時才發現少1個人，王姓山友折返去找人，最後兩人都聯繫不上。13日晚間23點許，同行友人見情況不對趕緊向警方報案。
當晚新店警方會同消防隊的搜救人員進入哈盆古道搜救後，於在14日凌晨2時30分許，在哈盆古道1公里處尋獲迷途的二名男子，吳姓山友除體力透之外並無大礙，吳姓山友表示非常感謝警消的幫忙，也結束了這場古道驚魂記。警方也呼籲團隊登山時，應有2人以上結伴而行，不要脫隊，以免發生意外。
(中時)
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