美3大執行長怒辭白宮委員會 川普發文反擊

維吉尼亞州上周末發生種族仇恨暴動事件，美國總統川普事發後卻未直接譴責滋事的白人至上主義者，使美國引起眾怒，運動用品大廠Under Armour、電腦晶片巨擘英特爾、藥廠默克（Merck）執行長不約而同退出白宮製造業顧問委員會，表達強烈不滿。

默克執行長佛瑞澤（Kenneth Frazier）周一發表推文指出，「美國領導人必須尊重這個國家的基礎價值，明確拒絕仇恨、偏執、族群至上的言論，因為這些已違背人生而平等的美國信念。」佛瑞澤是財富500大企業中少數的非裔領袖。

川普總統立即發文反擊，在推特上大酸佛瑞澤。他提及「默克的佛瑞澤已辭去總統任命的製造業委員會，他就有更多時間『調降哄抬的藥價！』」

(工商)